Anadolu Selçuklu Devleti'nin başkenti olan Konya'daki döneminin en seçkin eserlerinden Sahip Ata Külliyesi, Selçuklu vezirlerinden Sahip Ata Fahrettin tarafından 1258-1283 yıllarında yaptırıldı.

[Fotoğraf: AA]

Bugüne kadar ayakta kalmayı başaran külliye, çok sayıda ziyaretçi çekiyor.

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Baş, külliyenin dergah, hamam ve camiden teşekkül eden manzume olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Selçuklu mimarisinin özelliklerini barındıran ahşap direkli caminin iki asır önce çıkan yangında yıkıldığını anlatan Baş, buranın Osmanlı döneminde yeniden inşa edildiğini aktardı.

Selçuklu döneminin en önemli mihrabından biri

Baş, orijinal Selçuklu camisinin taç kapıdan başladığını belirterek şöyle konuştu:

"Cami, mihraba kadar uzanan büyük bir yapıdır. Ahşap destekli cami olarak tanımlıyoruz. Camiden günümüze kalan taç kapı ve büyük kısmı korunmuş çini mihrabı ünlüdür. Selçuklu döneminin önemli mihrabından biri. Güneyindeki 'hanikah' adı verilen yer, ilginç bir yapıdır. Bir bölümü yıkılmış, elden geçmiş, döneminde kullanılan bu yapıdaki çini süslemelerde dikkat çekiyor."

Kaynak: AA