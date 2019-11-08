4 perde olarak sahnelenen klasik balenin ölümsüz eserlerinden Kuğu Gölü Balesi, ihtişamlı kostümleri ve seyirciyi büyüleyen dekoruyla artık 2 perde olarak seyirciyle bir araya gelecek.

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdür Yardımcısı ve eserin koreograflarından Volkan Ersoy, Kuğu Gölü'nün 1877'de Bolşoy'da ilk kez sahnelendiğinden bu yana dünyanın önemli sahnelerinde seyirci ile buluşmaya devam ettiğini belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Eserin Türkiye'de 29 Ekim 1965'de ilk kez sahnelendiğini, 2006'da Ankara'da seyirci ile buluştuğunu hatırlatan Ersoy, 13 yıl aradan sonra Kuğu Gölü'nü yeniden seyirciye sunacakları için heyecanlı olduklarını söyledi.

"Bu eserin en büyük farklılıklarından biri Çaykovski'nin dört perde olarak bestelediği ve Lev İvanov'la gerçekleştirdiği koreografiyi, şartların, teknolojinin ilerlemesiyle biz birazcık kısaltarak koreografik anlatım tarzı geliştirdik. Armağan Davran ile iki perdeden oluşturduğumuz eserde, bambaşka bir Kuğu Gölü ile karşılaşacak seyircilerimiz. Sahneleri biraz kısaltarak, anlatım tarzını bozmadan daha seyredilebilir hale getirdik."

[Fotoğraf: AA]

Siyah Kuğu filminden sahnedeki Kuğu Gölü'ne

Ersoy, Kuğu Gölü Balesi'nden ilham alınarak beyaz perdeye aktarılan ve Natalie Portman'a Oscar ödülü kazandıran "Siyah Kuğu" filmindeki duyguların sahneye aktarıldığı bir eser çıkardıklarını anlattı.

Ayrıca, Özge Onat'ın Odette/Odile isimli iki karakteri hissederek seyirciye yansıtacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Bir balerinin içinde yaşadığı duygular, Siyah Kuğu filminde çok net ifade edilmiş. Filmin çıkış noktası burası. Kuğu Gölü Balesi'ndeki o iki kişiliğin sahneye en estetik halde yansıtılmasını biz de sağladık. Film balenin var olan albenisini bir üst çıtaya taşıdı. Filmde bir sanatçının rutin hayatı ile sahne hayatı arasındaki zorluklar, balenin zorlu dünyasındaki çelişkiler anlatıldı."

[Fotoğraf: AA]

Turandot da, Kuğu Gölü de büyük sahnelerde

Seyircinin büyülü bir dekorla, ışıltılı ve renkli kostümlerle karşılaşacağını vurgulayan Ersoy, seyircinin gözüne ve kulağına hitap edeceklerini belirtti.

Ersoy, Londra, Bolşoy, Paris gibi büyük sanat merkezlerinin seyircisinin karşısına nasıl çıkıyorsa, DOB'un da aynı kalitede ve zengin repertuvarla seyirciyi selamladığını söyledi.

Büyük salonlarda daha çok seyirciyle buluşma hedefleri ile "Aida"nın ardından 23 Kasım'daki Turandot Operası"nı Congresium'da sahneleyeceklerini belirten Ersoy, 29 Nisan Dünya Dans Günü'nde de Kuğu Gölü'nü büyük bir prodüksiyonla kalabalık bir seyir kitlesine sunacaklarını anlattı.

[Fotoğraf: AA]

13 yıl önce prensti, şimdi koreograf

Aylarca süren çalışmalarla, büyük bir aileyle Kuğu Gölü'nü ortaya çıkardıklarını belirten Ersoy, şunları anlattı:

"13 yıl önce Kuğu Gölü'nde prens rolündeydim. Daha önce dans ettiğim eserlerin koreografisini yapmak kısmet oldu. Yaratırken bir avantaj sağlıyor. Koreograf arkadaşım Armağan Davran da yıllarca prens rolünde dans etti. Eseri tamamen vücudumuzdan geçirdiğimiz için sahnelemek kolay oluyor. Koreograflık mı, dansçılık mı derseniz, yaratıcılık kısmında kendimi daha mutlu hissediyorum. Çünkü stresten biraz daha uzağım."

"Bizim işimiz hayatımız"

Kuğuya dönüşen Odette'ye hayat verecek Özge Onat da aylardır çalıştıklarını, hem iyi hem kötü karakteri aynı eser içerisinde canlandırmanın zor olduğunu belirtti.

"Çok heyecanlıyız. Türkiye'de ve dünyada bu rolü izleyenlerden ilham alıyoruz. Kuğu Gölü filmindeki karakter farklı olsa da onu biraz yaşıyoruz. Bizim işimiz hayatımız. Biz buradan çıktıktan sonra da bale sanatçısıyız. Tabii ki fiziksel ve ruhsal olarak kendimize dikkat etmemiz ve beslememiz gereken bir alan. Ben çok fazla hayattan kopmadan, rolün içine girmeye çalıştım. Ankara seyircisini bekliyoruz. Biz keyif alarak dans ediyoruz, onların da keyif alacağına inanıyoruz."

Prens rolündeki İlhan Durgut, Volkan Ersoy, Armağan Davran, Meriç Sümen gibi bu rolleri defalarca oynamış değerli sanatçılardan ders aldıkları için şanslı olduklarını belirtti. Durgut, prens rolünü oynadığı için mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Dünyada en çok sahnelenen balelerden biri

Sunay Muratov ve Bujor Hoinic'in orkestrayı dönüşümlü yöneteceği eserin dekoru Savaş Camgöz, kostümleri Gürcan Kubilay, ışık tasarımı Fuat Gök imzasını taşıyor. Eserin koreografisi ise Volkan Ersoy ve Armağan Davran'a ait.

Kuğu Gölü Balesi'nin başlıca rollerinde, Özge Onat, Sultan Menteşe, Polen Gezmiş, Serapsu Gürman, İlhan Durgut, Eren Keleş, Burak Serkan Cebeci, Umut Can Arzuman, Eren Keleş, Berkay Saraçoğlu, Kadir Okurer, Aralcan Kocabey ve Etkin Yüzer yer alıyor.

Çaykovski'nin 1875 yılında Bolşoy Balesi için bestelediği ve dünyada en çok sahnelenen balelerden biri olan Kuğu Gölü'nde bir büyücü tarafından kuğuya dönüştürülen Odette ile Prens Siegfried arasındaki aşk anlatılıyor. Eserde büyücü, kızı Odile'i prenses Odette kılığına sokarak prensi kandırmaya çalışıyor.

Kaynak: AA