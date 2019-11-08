Bir süredir İzmir’de yoğun bakımda olan ünlü oyuncu, yazar, eleştirmen ve yönetmen Prof. Dr. Özdemir Nutku, bugün sabah saat 6.30 sıralarında kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti.

88 yaşında hayata gözlerini yuman Nutku’nun cenaze töreni 10 Kasım Pazar günü yapılacak.

Özdemir Nutku kimdir?

Özdemir Nutku, 12 Ocak 1931'de İstanbul'da doğdu. İlkokuldan sonra, 1942'de başladığı Robert Kolej'inden 1950'de mezun oldu. 7 yaşında piyanoya başlayan ve 1949 yılında ilk ve son klasik piyano konserini veren Nutku, 50'li yıllarda bir caz kuarteti kurarak caz piyanisti olarak tanındı.

Amatör bir müzisyen olan Nutku'nun tiyatroya olan ilgisi kolej yıllarında başladı. Okulun temsil kolunda, amatör olarak çeşitli rollerde oynayan yazar, 1946-1947 döneminde, Kadıköy Süreyya Sineması'nda sahnelenen Franz Lehar'ın Tarla Kuşu operetinde ilk profesyonel rolünü oynadı.

9 Eylül Üniversitesi’nde Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Tiyatro Bölümü’nü kuran Nutku, bugüne kadar 37’si tiyatro, 22’si çeviri, 4’ü şiir, 12’si oyun ve uyarlama, 2’si senaryo, 1’i çocuk kitabı olmak üzere 78 kitap yazdı ve yayımladı.

Kaynak: DHA