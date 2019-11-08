Çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla yarar odaklı içerik üreten ve Türkiye’nin açık ara en çok izlenen çocuk kanalı olan TRT Çocuk, farklı başarılara imza atmaya devam ediyor.

Çocukların eğlenceli içeriklerle buluşmasını sağlayan kanalın, 11. kuruluş yıl dönümü kutlandı. Törene, TRT Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Alcan'ın yanı sıra kanal çalışanlarıyla beraber ekran yüzleri ve yapımcılar da katıldı.

Alcan, TRT Çocuk'un ebeveynlerin güvenini, çocukların ise sempatisini kısa sürede kazanan bir kanal olduğunu vurguladı. Ayrıca, farklı başarılara imza atmaya devam edeceklerini söyledi.

"Ekibimizle birlikte aralıksız çalışıyoruz"

TRT Çocuk Kanal Koordinatörü Bora Durmuşoğlu ise, Türkiye'de yayın yapan çocuk kanalları arasında açık ara lider durumda olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bugün, 11. yaşımızı kutlarken bir televizyon kanalının ötesine geçtiğimizi görüyoruz. Ekranı, etkinlikleri, müzikalleri, aplikasyonu, mobil oyunları, dergisi, lisanslı ürünleri ve sinema filmleriyle sektörün öncüsü olan kanalımızı daha da ileriye taşımak için ekibimizle birlikte aralıksız çalışıyoruz."

Yeni filmler çocuklarla buluşturulacak

İzlenme oranlarıyla dijital ortamda da lider olan kanal, çocuk sineması ile aileler ve çocuklara farklı deneyimler yaşatıyor. Kuklalı Köşk, Bulmaca Kulesi ve Hapşuu’yu sinemaya taşıyan TRT Çocuk, yeni filmlerini de sevenleriyle buluşturacak.

İlk filmi ile birçok alanda rekora imza atan Rafadan Tayfa, seyircisini "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" filmiyle dünyanın ilk merkezine, tarihi kalıntılar arasında bir maceraya davet ediyor. 27 Aralık’ta sinemaseverler ile buluşacak olan yapım, 2019 Göbeklitepe Yılı nedeniyle anlamlı bir proje olarak değerlendiriliyor.

Türkiye’de daha önce yapılmamış bir proje olan Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı’nı da hayata geçiren kanal, ulusal ve uluslararası alanda çocukların yararına çalışmayı 11 yıldır olduğu gibi sürdürüyor.

Kaynak: AA