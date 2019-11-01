Çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla yarar odaklı içerik üreterek, 11 yıldır Türkiye’nin açık ara en çok izlenen çocuk kanalı TRT Çocuk, farklı başarılara imza atmaya devam ediyor.

Ebeveynlerin güvenini, çocukların ise sempatisini kısa bir sürede kazanan TRT Çocuk, 11 yıldır pedagojik denetim ve değerlendirmeler ile yayın hayatını sürdürüyor.

Çocukların bilişsel, zihinsel, duygusal gelişimlerini önemseyerek steril içeriklerle buluşmasını sağlayan kanal; milli, manevi ve ahlaki değerlerin de altını çiziyor.

Her alanda çocukların yanında

Evrensel bir dil ile 360 derece yayıncılık anlayışını benimseyen kanal, televizyonun yanı sıra; dijital, dergi ve sinema alanındaki çalışmalarıyla da çocukların daima yanında.

Çoğulcu bakış açısıyla cinsiyet farkı gözetmeksizin Türkçe konuşan tüm çocuklara hitap eden TRT Çocuk, yerli mobil oyun üreten de ilk çocuk kanalı.

Sadece minik izleyicilerimizin değil ebeveynlerin de güvenle tercih ettiği ekranı, etkinlikleri, müzikalleri, aplikasyonu, mobil oyunları, dergisi, lisanslı ürünleri ve sinema filmleriyle 11 yılı geride bırakıyoruz; hep birlikte nice mutlu yıllara. #TRTÇocuk11yaşında

pic.twitter.com/d4ETjUf3GB — TRT Çocuk (@trtcocuk) November 1, 2019

Mobil içerikleri, web sitesi ve YouTube kanalı ile çağın gerekliliklerini yerine getiren TRT Çocuk, çocukları yalnız bırakmayıp temiz içerikler ile buluşturuyor.

Sinema sektöründe de öne çıkıyor

İzlenme oranları ile dijital ortamda da lider olan kanal, çocuk sineması ile de aileler ve çocuklara farklı deneyimler yaşatıyor.

Rafadan Tayfa ve Bulmaca Kulesi çizgi dizilerini sinemaya taşıyan TRT Çocuk yeni filmlerini de kasım ve aralık ayında sevenleriyle buluşturacak.

Eğlence dolu hikayesi ile "Hapşuu" 8 Kasım’da sinemada seyircisi ile buluşuyor.

İlk filmi ile birçok alanda rekora imza atan Rafadan Tayfa, seyircisini "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" filmi ile dünyanın ilk merkezine, tarihi kalıntılar arasında bir maceraya davet ediyor. Aralık ayında sinemaseverler ile buluşacak olan yapım, 2019 Göbeklitepe Yılı nedeniyle anlamlı bir proje olarak değerlendiriliyor.

2020 yılında sinema sürprizleri devam edecek. TRT Çocuk’ta heyecanla takip edilen çizgi filmlerden "Doru" ve "Aslan" bunlardan sadece birkaçı.

Duyarlı ve farkındalık oluşturan kanal

TRT Çocuk, bugüne kadar Nasreddin Hoca ve Sürpriz Kutusu, Kardeşim Ozi gibi içerikleri ile çocukların duyarlılığının artmasına yardımcı oldu. Yapımlarıyla, çocukları toplum hayatına hazırlayıp farkındalık yaratıyor.

Türkiye’de daha önce yapılmamış bir proje olan Çocuk Medyası Konferansı’nı da hayata geçiren kanal, ulusal ve uluslararası alanda çocukların yararına çalışmayı 11 yıldır olduğu gibi sürdürecek.

Kaynak: TRT Haber