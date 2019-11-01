Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bazı seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Gerçekleştirilemeyecek seferler:

07.00, 09.30 ve 13.00 Bursa Mudanya-İstanbul Eminönü/Sirkeci,

08.30, 10.00 ve 13.00 İstanbul Eminönü/Sirkeci-Bursa Mudanya

09.30 Bursa Mudanya-Armutlu İhlas,

10.00 Armutlu İhlas-İstanbul Eminönü/Sirkeci,

13.00 İstanbul Eminönü/Sirkeci-Armutlu İhlas

14.25 Armutlu İhlas-Bursa Mudanya

İDO'dan sefer iptali

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) de bazı seferleri iptal edildi.

İptal edilen seferler:

07.45 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı

07.50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08.00 - Bursa-Büyükçekmece

08.30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

10.30 - Büyükçekmece-Bursa

Kaynak: AA, DHA