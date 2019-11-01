İDO ve BUDO seferlerinden bazıları iptal edildi01 Kasım 2019 Cuma 06:35 - Son Güncelleme 01 Kasım 2019 Cuma 06:59
Bursa Deniz Otobüsleri ile İstanbul Deniz Otobüslerinin seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bazı seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.
Gerçekleştirilemeyecek seferler:
07.00, 09.30 ve 13.00 Bursa Mudanya-İstanbul Eminönü/Sirkeci,
08.30, 10.00 ve 13.00 İstanbul Eminönü/Sirkeci-Bursa Mudanya
09.30 Bursa Mudanya-Armutlu İhlas,
10.00 Armutlu İhlas-İstanbul Eminönü/Sirkeci,
13.00 İstanbul Eminönü/Sirkeci-Armutlu İhlas
14.25 Armutlu İhlas-Bursa Mudanya
İDO'dan sefer iptali
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) de bazı seferleri iptal edildi.
İptal edilen seferler:
07.45 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı
07.50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08.00 - Bursa-Büyükçekmece
08.30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
10.30 - Büyükçekmece-Bursa
Kaynak: AA, DHA