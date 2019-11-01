Bayrampaşa'da Vatan Mahallesinde binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, bina sakinlerini tahliye etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında çatıda bulunan kafesteki kuşlar telef oldu.

Kaynak: AA