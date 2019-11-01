Türkiye
Bayrampaşa'da çatı yangını01 Kasım 2019 Cuma 05:01 - Son Güncelleme 01 Kasım 2019 Cuma 05:28
Bayrampaşa'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürülürken, kafesteki kuşlar telef oldu.
[Fotoğraf: İHA ]
Bayrampaşa'da Vatan Mahallesinde binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, bina sakinlerini tahliye etti.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında çatıda bulunan kafesteki kuşlar telef oldu.
Kaynak: AA
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