Türkiye
Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı01 Kasım 2019 Cuma 02:34 - Son Güncelleme 01 Kasım 2019 Cuma 02:42
Trabzon'da şehirler arası taşımacılık yapan yolcu otobüsü seyir halinde alev alarak yandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında şans eseri yaralanan olmadı.
[Fotoğraf: DHA ]
Trabzon'da, Van’a giden Mehmet D. yönetimindeki yolcu otobüsünün motor kısmı, bilinmeyen nedenle alev aldı. Durumu fark eden şoför ve muavin, otobüsü durdurup, 18 yolcuyu tahliye etti.
Alevler kısa sürede tüm otobüsü sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Paniğe neden olan yangında, yaralanan olmazken, otobüs ise kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: DHA
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