Muğla'nın Menteşe ilçesinde seyir halindeki bir aracın sürücüsünün alkollü olduğu yönünde ihbar yapıldı.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü Ü.K. olay yerinden uzaklaştı.

Polis memuru M.E., alkollü sürücüyü durdurmak için canını hiçe sayarak aracın önüne atladı. Alkollü şahıs, polis memurunu bir süre aracının kaportasında sürükledi. Şahsı durdurmak için cama ateş eden polis memuru, araçtan düşerek hafif şekilde yaralandı. Kaçan sürücü ise ekiplerin takibi sonrası gözaltına alındı.

TRT Haber'de Nilgün Balkaç'ın sunduğu 'Birinci Sayfa' programına katılan EGM Trafik Daire Başkanı Mehmet Yavuz, hayatını tehlikeye atan polis memurunun Muğla Emniyet Müdürlüğü ve Muğla Valiliği tarafından başarı belgesi ile ödüllendirileceğini söyledi.

Kaynak: TRT Haber, İHA



