Türkiye
Adana'da yük treni çarpan genç ağır yaralandı01 Kasım 2019 Cuma 03:59 - Son Güncelleme 01 Kasım 2019 Cuma 04:29
Adana'da üzerinden demiryolu geçen tarihi Demir Köprü'de yük treni çarpan 18 yaşındaki Enes Erbil, ağır yaralandı.
[Fotoğraf: DHA ]
Kaza, Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'ndeki tarihi Demir Köprü'de meydana geldi.
Demiryolunun geçtiği tarihi köprüde yürüdüğü ileri sürülen Enes Erbil'e Mersin yönünde ilerleyen yük treni çarptı. Makinistin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada tren yolunda kanlar içinde yerde kalan Erbil, ilk müdahalesinin ardından itfaiye ekiplerince vince bağlanan sedye ile indirilerek ambulansa taşındı.
Erbil'in sağlık durumu ağır. Polisin kaza yerindeki incelemeleri sonrası yük treni, seferine devam etti.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: DHA