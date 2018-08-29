Tarihe ışık tutan Zindan Kapı hizmete açılıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bitinya Krallığı döneminde inşa edilen 2 bin 500 yıllık Zindan Kapı'nın, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla müze ve sosyal tesis olarak hizmet vereceğini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentteki tarihi surların son bölümünde, Alacahırka'da yer alan, kanlı kuyu, işkence odası ve kule bağlantılı koridorlar ile zindanların bulunduğu Zindan Kapı'daki kentin özellikli bir eserinin daha gün yüzüne çıktığını belirtti.

Tarihi Bursa Surları'nın önemli noktalarından Zindan Kapı'nın, Kaplıca Kapısı'ndan 390 metre ileride, Cilimboz Deresi boyunca kayalıkların oyulmasıyla inşa edilen bir yolla ulaşılıp, Uludağ eteklerine açılan ara kapı konumunda olduğunu söyleyen Aktaş, "Bu kapıyı pazara gelip giden köylülerin kullandığı biliniyor. Yakınlarında zindan bulunduğundan bu isimle anılıyor" dedi.

Aktaş, Zindan Kapı'nın, proje ve restorasyon uygulamaları ile özgün yapısına kavuşturularak, sağlıklı, güvenli ve kullanılabilir bir mekan olarak hizmete sunulacağını anlatarak, "Bursa'da çok tarihi mekan var ama Zindan Kapı, yerli ve yabancı turistlerin en çok ilgisini çeken noktalardan biri olacak. Zindan Kapı, üç kule, kuleleri birbirine bağlayan duvarlar ile zindanların bulunduğu bölümden oluşuyor. Zindan bölümleri tamamlandı, iki kule yapısı tamamlanma aşamasına geldi ve bir kulenin de çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.

Arkeolojik kazı çalışmaları sırasında hisar içi ile bağlantılı olduğu düşünülen bir tünelin ortaya çıkarıldığını aktaran Aktaş, şöyle konuştu:

"Onaylı projeler doğrultusunda güçlendirme çalışmaları yapıldı. Zindan Kapı'daki tüm çalışmaların 4 ayda tamamlanmasını hedefliyoruz. Çalışmaların yaklaşık maliyeti 10 milyon lirayı aştı. Bursa'da çok güzel bir eser ortaya çıkıyor. Zindan Kapı, hem bir sosyal tesis, hem de müze kimliğiyle çok önemli bir çekim merkezi olacak."

Kaynak: AA