TRT Çocuk'tan 2 yeni mobil oyun

TRT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, dijital oyun çalışmalarıyla Türkiye'nin yerli oyun üreten ilk çocuk kanalı olma özelliğini taşıyan TRT Çocuk, zeka ve beceri gelişimine destek olan "Piksel Boyama" ve "ÇizBul" mobil oyunlarıyla çocukları sevindirecek.

Çocukların zeka ve beceri gelişimine destek olan, pedagogların gözetiminde editöryal denetimden geçirilerek reklamsız geliştirilen "Piksel Boyama" ve "ÇizBul" mobil oyunları ile çocuklar eğlenirken öğrenecek.

Çocukların görsel algı gelişimini desteklemek, dikkatlerini ve odaklanma sürelerini artırmak için geliştirilen "Piksel Boyama" oyunu ile çocuklar içlerindeki sanatçıyı ortaya çıkaracak.

Sevilen TRT Çocuk kahramanlarının, eğlenceli görsellerin ve sayıların boyandığı Piksel Oyunu'nda, kaydederek kaldığı yerden devam etme, boyama tamamladığında resmi otomatik olarak telefona kaydetme ve çıktı alma gibi özellikler bulunuyor.

Oyun, çocukların aynı zamanda aileleri ile oynayarak kaliteli, eğlenceli ve eğitici zaman geçirebilmelerine de olanak sağlıyor.

ÇizBul ile çocuklar yeteneğini keşfedecek

Çocukların sayısal düşünebilme, problem çözme, öngörebilme yeteneğini keşfetmesini ve geliştirmesini sağlayan ÇizBul mobil uygulaması ise düşündürerek eğlendiriyor.

Top ile verilen görevlerin yerine getirilmesi üzerine kurgulanan oyunda, basit görünen ancak zihin çalıştırmayı sağlayacak aşamalar bulunuyor. Yönlendirmeleri takip ederek topu istenen noktaya ulaştırmak ve bunun için iyi düşünüp, zihinde ufak tefek hesaplamalar yaparak çizmek gerekiyor.

Birden çok çözümü olan oyunda çocuklar, kendileri en iyi çözümü bulmaya çalışıyor.

Mobil oyunlar, "trtcocuk.net.tr" web sitesi ile IOS ve Android mağazalarından ücretsiz indirilebiliyor.

Türkiye'nin yerli oyun üreten ilk çocuk kanalı

Türkiye'nin yerli oyun üreten ilk çocuk kanalı olma özelliği taşıyan TRT Çocuk, toplamda 33 oyun, 1 TVOS oyun uygulaması ve video uygulamasıyla çocuk yayınındaki liderliğini dijital platformlarda da devam ettiriyor.

Tüm içerikleri pedagogların gözetiminde, titizlikle hazırlanan ve reklamsız yayınlanan mobil oyun uygulamaları, 40 milyon kez indirildi, 2 milyar görüntülenmeye ulaştı.

Geçen yıl Google Play tarafından "Çocuklar İçin En İyi Uygulama" seçilen TRT Çocuk'un mobil uygulaması, bilgisayar ve video oyunlarına yönelik artan ilginin çocuklar arasında hızla yükseldiğini gösterdi.

Kaynak: AA