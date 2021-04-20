Pamukkale Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Beyazıt ve ekibi tarafından 2014 yılından bu yana kazı işlemlerinin sürdüğü Tabae Antik Kenti sınırları içinde bulunan Cevher Paşa Camii'ndeki restorasyon çalışmaları tamamlandı.

15. yüzyılda Menteşe Beyliği döneminde caminin yapımına başlandığının tahmin edildiğini ifade eden Prof. Dr. Beyazıt, Tabae Antik Kenti içinde tek ayakta kalan eser olan caminin devam eden kazı çalışmaları ve güvenlik nedeniyle 2013’ten beri kapalı olduğunu söyledi.

Cevher Paşa Camii geçen cuma kılınan namazla ibadete açıldı.

12. yüzyılda Türk hâkimiyetine geçti

Tabae Antik Kenti'nin kuruluşu hakkında kesin bilginin bulunmadığını dile getiren Beyazıt, tarih öncesi dönemlerden itibaren birçok yerleşime ev sahipliği yaptığını söyledi.

Karia bölgesinin en önemli kentlerinden biri olan Tabae'nin, Bizans döneminde piskoposluk merkezi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Beyazıt, bölgenin 12'nci yüzyıl başlarından itibaren Türk hakimiyetine geçtiğini dile getirdi.