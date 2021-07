Hollywood'un ünlü yönetmeninin vefat haberini film yapımcısı eşi Lauren Shuler Donner verdi.

Define Avcıları filminin hikayesinin yazarı Steven Spielberg, Donner'in pek çok alanda yetenekli olduğunu söyleyen Spielberg, "Her zaman, tüm kalbiyle bir çocuktu. Gittiğine inanamıyorum ama onun boğuk, içten gülüşü hep benimle kalacak" dedi.

Spielberg'in yanı sıra birçok ünlü isim de sosyal medyada Donner'in ardından övgü dolu paylaşımlarda bulundu.

Donner, 1960'ların kült dizisi Alacakaranlık Kuşağı ile sinema hayatına başladı

New York'da 24 Nisan 1930'da doğan Donner, 1960'ların başında, antoloji dizisi Alacakaranlık Kuşağı (The Twilight Zone) ve casus gerilim filmi The Man From U.N.C.L.E. gibi yapımlarla sinema hayatına başladı.

Hollywood'da 1970'lerin ortalarında iz bırakan Donner'in, 1978'de Christopher Reeve'in oynadığı Superman filmindeki çalışması, ilk modern süper kahraman filmi olarak kabul ediliyor.

Donner'in 1985'te yapımcılığını üstlenerek yönettiği The Goonies'de bir grup çocuğun gizli bir hazineyi arama hikayesi komedi türünde kült klasik haline geldi.