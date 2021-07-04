Osmanlı Devleti'nin ilk Kaptan-ı Deryası Barbaros Hayrettin Paşa, kazandığı zaferlerle Akdeniz'de Türk hakimiyetinin kurulmasında önemli rol oynadı.

Asıl adı Hızır Reis olan Barbaros Hayrettin Paşa, ağabeyi Oruç Reis ile birlikte Akdeniz'de düzenledikleri akınlarla adını duyurdu.

1516-1517 yılarında İspanyol ve Cenevizli istilacıların elinden Cezayir'i alan Barbaros Hayrettin Paşa'nın Osmanlı ile bağlantısı da bu dönem başladı.

1517 yılında Mısır'ı Osmanlı Devleti'ne Yavuz Sultan Selim vasıtasıyla kazandırıldı. Sonrasında Cezayir'de büyük başarılar elde eden Hızır Reis'in Yavuz Sultan Selim'in hizmetine girmesiyle artık Osmanlı Devleti'nin sınırları Batı Akdeniz'e doğru açıldı.

Osmanlı'nın ilk Kaptan-ı Deryası olarak atandı

Kanuni Sultan Süleyman da, Barbaros Hayrettin Paşa'yı Osmanlı'nın ilk Kaptan-ı Deryası olarak atadı.

1534'te Kaptan-ı Derya olarak Osmanlı Deniz Teşkilatının başına geçen Barbaros Hayrettin, aynı yıl Tunus'u fethederek "Tunus Fatihi" unvanını da aldı.

Osmanlı İmparatorluğu, Barbaros Hayrettin Paşa ile Akdeniz'de rakipsiz bir donanma hakimiyeti kurdu.

Görevde olduğu 12 yıl boyunca zaferden zafere koştu.

Barbaros Hayrettin Paşa, Osmanlı Devleti'nin Adalardaki hakimiyetini de en üst noktaya ulaştırdı. Sakız, Kıbrıs ve Girit adası dışında bütün Ege adaları onun zamanında Osmanlı Devleti sınırlarına dahil edildi.

En büyük zaferi Preveze'de kazandı

Adını tarihe yazdıran en büyük zaferi ise Preveze Deniz Savaşı'nda kazandı. Hızır Reis, Andrea Doria yönetimindeki 262 gemiden oluşan Haçlı donanmasını 27 Eylül 1538'de mağlup etti.

Bu zaferden sonra Türkler 3 kıtadaki genişlemelerini sadece kara ordularıyla değil, deniz kuvvetleriyle de sürdürmeye devam etti.

Türbesi İstanbul Beşiktaş'ta

4 Temmuz 1546'da vefat eden Barbaros Hayrettin Paşa, İstanbul Beşiktaş'ta bulunan türbesini de hayattayken kendisi yaptırdı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, "Sürbenin kubbesinde Araf suresinin 89. ayeti yer almaktadır Cezayir ve Tunus fatihi olarak bilinen Hayrettin Paşa esasen bu bütün yaptıklarını en iyi takdir edecek olan ve gönlünü duygularını en iyi bilen Allah Teala olduğunu belirtmiştir." dedi.

Nice Türk denizci onun yolundan gitti

Ondan sonra da nice Türk denizci Barbaros Hayrettin Paşa'nın yolundan gitti. Bu dönemde Akdeniz bir Türk gölü haline geldi. Turgut Reis, Salih Reis, Piri Reis, Kılıç Ali Reis ve daha niceleri büyük zaferler kazandı.