Haber Giriş: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 23:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şafak Vakti filmi 15 Temmuz'da gösterime girecek
15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde ortaya konan destansı mücadelenin anlatıldığı Şafak Vakti filmi, 15 Temmuz'da vizyona girecek.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan 'Şafak Vakti' filminin görüntülerini paylaştı.
"Bu millet çıplak elleri, cesur yürekleriyle darbecilere, işgalcilere geçit vermedi" diyen Altun, şehit ve gazileri minnetle andı.
Bu millet çıplak elleri, cesur yürekleriyle dabecilere, işgalcilere geçit vermedi.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 3, 2021
Bir “Şafak Vakti” yeniden millet olmanın şerefini tattık.
Şehit ve gazilerimize hürmet ve minnetle…
pic.twitter.com/LZSrNoPhnc
"Bir 'Şafak Vakti' yeniden millet olmanın şerefini tattık" dedi.
Şafak Vakti filmi 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişimi gecesinde Türk milletinin ortaya koyduğu destansı mücadeleyi, insanların gözünden anlatıyor.
Film, 15 Temmuz’da gösterime girecek.
Etiketler: 15 Temmuz Darbe Girişimi Fahrettin Altun
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