İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan 'Şafak Vakti' filminin görüntülerini paylaştı.

"Bu millet çıplak elleri, cesur yürekleriyle darbecilere, işgalcilere geçit vermedi" diyen Altun, şehit ve gazileri minnetle andı.

Bu millet çıplak elleri, cesur yürekleriyle dabecilere, işgalcilere geçit vermedi.



Bir “Şafak Vakti” yeniden millet olmanın şerefini tattık.



Şehit ve gazilerimize hürmet ve minnetle…



pic.twitter.com/LZSrNoPhnc