Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal, 21. ölüm yıl dönümünde de unutulmadı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan anma törenine Sunal'ın ailesi, yakınları, sevenleri ile dostları katıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Sanatçının eşi Gül Sunal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kemal Sunal'ı kaybetmenin acısı ve özleminin arttığını söyledi.

Sevenlerini gördükçe ve onlardan mesajlar aldıkça mutlu olduklarını kaydeden Sunal, "Dün akşam bir YouTube kanalı açtım. Kemal'in ilk tiyatroya başladığı günden itibaren biriktirdiği, arşivlediği bütün evrakı, çalışmaları, gazetede çıkan haberleri, hepsi son güne kadar muhafaza edilmiş durumda. Buna çok önem veriyordu. Sanırım hayatta olsaydı o da bunu böyle bir sosyal mecrada mutlaka sevenleriyle buluşturmak isterdi" dedi.

[Fotoğraf: DHA]