Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Arkeoloji Bölümü ve Arkeoloji ve Dijital Oyun Tasarımı Bölümü daha önce Artemis Tapınağı, Sardes, KSantos ve Efes kentlerini dijital oyunlarda işledi.

Şimdi sıra Pedasa’da… Pedasa Muğla’nın Bodrum Yarımadasının yüksek noktalarından birinde kurulmuş bir antik kent. Sulak alan anlamına geliyor. Pedasa 3000 yaşında ve Leleglerin (Yunanlılar gelmeden önce Ege bölgesinin yerli halk) yönetim merkezi.

Kentte, Tanrıça Athena’ya adanmış bir tapınak ve birbirinden ilginç mitolojik öyküler var. 15 yıldır süren kazılarda elde edilen bilgiler ilginç mitolojik öyküler dijital oyunlarla gençlere aktarılıyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Arkeoloji Bölümü ve Arkeoloji ve Dijital Oyun Tasarımı Bölümü bu çalışmalara öncülük ediyor.

MSKÜ Arkeoloji Bölümü ve Pedasa Kazı ve Araştırmaları Başkanı Prof. Dr. Adnan Diler Pedasa’yı şöyle anlattı:

“Burası bütün yarımadada yaşayan Leleglerin toplandığı bir yer. Leleglerin önemi Karyalıların erken dönemini bize veriyor. 15 yıldır yürüttüğümüz araştırmalar aslında Karlarla Leleglerin aynı soydan geldikleri ama ayrıldıklarını gösteriyor. Gelenekleri, yaşadıkları yerler… Karyalılar daha çok kıyıda yaşıyorlar ama Lelegler dağlık alanlarda yüksek yerlerde kırsalda yaşıyor. Farklı bir yaşama yeri yaşama modeli kültürü oluşmuş aralarındaki tek fark bu..."

Diler, projenin ana fikrine dikkat çekti: "Bütün bu antik kentlerdeki kalıntıları ziyaretçilerle buluşturmak bunları anlatmak gerçekten çok zor. Bunun için böyle artırılmış gerçeklik çizimler yapılıyor. Ama bunlar yeterli olmuyor… Özellikle çocuklara ve gençlere bütün bu kültürel mirası anlatmak için bunları bir oyun formatına dönüştürerek onlara sunmak çok doğru bir şey.”

MSKÜ Dijital Oyun Tasarımı Bölüm Başkanı Gizem Kayar ise antik kent kazılarıyla iş birliğini dijital oyunlara aktararak gençlerin dikkatini bu yöreye çekmek istediklerini dile getirdi:

“Oyunlaştırma ve simülasyon dediğimiz sistemler aslında bizim oyun tabanlı öğrenme dediğimiz şeye hizmet eden şeyler. Antik kentlerin ya da işte parçaların daha az olduğu, kalıntıların az olduğu alanların dijitalleştirilmesi onun öğretilmesi ve gösterilmesi açısından çok önemli. Özellikle genç neslin de oyunlara çok ilgisi olduğunu bildiğimiz için onların hem müzecilik de hem antik kentlerde onların ilgisini artırmak bizim en büyük hedeflerimizden biri...”