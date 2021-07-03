Yeşilçam'ın en önemli isimlerinden biri olan Kartal Tibet, KOAH hastalığı sebebiyle İstanbul'daki evinde 83 yaşında yaşama veda etti.

Usta oyuncu Kartal Tibet, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Kartal Tibet’in manevi oğlu ve oyuncu Civan Canova ile sinema yazarı Kerem Akça duygularını @trthaber’e anlattı.https://t.co/UCK4ajlNph pic.twitter.com/yBpxbprKMh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 3, 2021

Usta ismin cenaze namazı Zincirlikuyu Camii'nde kılındı.

[Fotoğraf: DHA]

Cenaze namazına, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kartal Tibet'in yakınları ve Türk sinemasının birçok ismi katıldı.

Namazın ardından Tibet'in cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kariyerine 1965 yılında başlamıştı

Kartal Tibet, 1976'da "Tosun Paşa" filmi ile ilk kez kamera arkasına geçti. Altar'ın oğlu Tarkan serisiyle hafızalara kazındı. Aralarında Kemal Sunal'ın rol aldığı, onlarca filmin yönetmenliğini yaptı. Usta isim, uzun yıllar birbirinden başarılı televizyon yapımlarına da imza attı. 1965'te başladığı kariyerinden geriye 200'e yakın film bıraktı.

[Fotoğraf: DHA]