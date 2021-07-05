Modern Türk şiirinin usta ismi, 7 Güzel Adam'ın başkaldıran sesi, edebiyat dünyasının naif yürekli şairiydi Erdem Bayazıt..

Türk şiirinin gür sesli şairi, ardında dillere pelesenk olmuş şiirler, sözler bıraktı.

Erdem Bayazıt, şiirleriyle haksızlıklara karşı geldi.

Yazar Necip Evlice, ''Zaman akar yer direnir gökyüzü kanat gerer/siz ölümsüz çiçeği taşırsınız göğsünüzde/karanlığın ormanında iman güneşidir gözünüz/soluğunuz umutsuz ceylanların gözyaşına sünger. Bu şiir gençlerin fikir içeren, inanç düşünce ideoloji içeren şiir yazmalarına en örnek şiirlerden biridir bana göre. Derinliği olan çağı sorgulayan teknolojiyi sorgulayan bir şiir" dedi.

"7 Güzel Adam"dan biriydi

Edebiyat dünyasında "7 Güzel Adam" olarak tanınan isimlerden Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Cahit Zarifoğlu, Alaeddin Özdenören ve Akif İnan lise yıllarında bir araya geldi. Nuri Pakdil ise bu genç grubun ağabeyiydi.

Evlice, Nuri Pakdil'in 7 Güzel Adam'ın her birisi için bir tanımlamada bulunduğunu şu sözlerle aktardı:

"Rasim Özderen için denge adamı, Akif İnan için ağa adam, Alaeddin Özdenören için deli fişek, Cahit Zarifoğlu için artist derken Erdem Bayazıt için Beyoğlu beyzade derdi."

Kitapevi sahibi Fatih Yurdakul ise Bayazıt'ın edebiyat dünyası için önemli bir şair olduğunu belirterek, "Dürüst, sözüne güvenilir, heyecanlı hatta yer yer konuşurken adeta kavga ediyormuşçasına coşkulu. Çok yazmayan ama yazdıklarıyla topluma önemli etkiler bırakan kendi nesli sonrasında da devamını gördüğümüz önemli bir şairdi" dedi.

Vefatının 13. yıl dönemi

"Sebeb Ey" isimli ilk şiir kitabı, 1972'de basıldı.

Arkadaşları ile yayımladığı edebiyat dergisi, bir ekol oluşturdu.

Önce hukuk ardından edebiyat fakültesini bitiren usta şair, bir dönem edebiyat öğretmenliği de yaptı.

Usta şair bir dönem Kahramanmaraş milletvekili olarak da görev yaptı. Erdem Bayazıt, 5 Temmuz 2008'de 69 yaşındayken hayatını kaybetti.