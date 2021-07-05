Ödüllü yönetmen Derviş Zaim'in son filmi "Flaşbellek" Fransa'da vizyona giriyor.

2020 yapımı film, Fransa’nın önemli festivallerinden Cinemed’te genç jüri ödülüne layık görülmüştü.

Film Suriye'de yaşananları anlatıyor

Yönetmenliğini ve senaristliğini Derviş Zaim'in yaptığı filmin konusu Suriye'de yaşanan olaylar...

Suriyeli Ahmet, bir saldırı sonucu konuşma yeteneğini kaybeder. Yaşadığı bu olayın ardından çatışmalarda ölen insanların fotoğraflarının çekilip, kayıt altına alındığı bir birimde çalışmaya başlar. Gördüklerini dünyaya duyurmaya karar verir. Bu kararı da onu kendisi ve ailesini korumakla, insanlığa karşı görevlerini yerine getirmek arasında bir seçim yapmak zorunda bırakır.

Arap sinemasının tanınmış oyuncuları yer aldı

12 Temmuz'da Fransa'da vizyona girecek Flaşbellek'te; Salah Bakri, Ali Süleyman, Sara El Debuch, Husam Chadat gibi Arap sinemasının önemli oyuncuları rol aldı. Görüntü yönetmenliğini ise Andreas Sinanos üstlendi.

TRT filmin yapımına destek verdi

Flaşbellek, ABD’deki Uluslararası 27'inci Sedona Film Festivali ile İtalya’daki 19'uncu Ischia Film Festivali'nde Türkiye'yi temsil etti.

Usta Yönetmen Derviş Zaim, filmin Fransa'da salgına rağmen gösterime girecek olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

TRT'nin de yapımına destek verdiği film, festival sürecini tamamladıktan sonra Türkiye'de gösterime girecek.