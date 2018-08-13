Sümela Manastırı gelecek sezon tamamen hizmete açılacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Sümela Manastırı'nın gelecek sezonda tamamının hizmete açılmasını hedeflediklerini söyledi.

Bakan Ersoy, restorasyonu devam eden ve Türkiye'nin önemli inanç turizmi merkezleri arasında olan Trabzon Maçka’daki Sümela Manastırı'nı ziyaret etti.

"Önümüzdeki sezon hizmete açılacak"

Manastırdaki çalışmaları inceleyen Ersoy, restorasyon ve bundan sonraki süreçle ilgili şunları söyledi:

"Tehlikeli olan taşlar aşağıya alındı, birleştirme-yapıştırma yapılması gerekenler yapıldı. En son iç bölümdeki riskli görülen kayalar da temizlendikten veya birleştirme yapıldıktan sonra restorasyon bitmiş olacak."

Ersoy, ziyaretçilerin bir ay içinde manastırın ana girişine kadar gelmelerinin mümkün olacağını belirterek, "Son toparlamaları yapıyorlar ve böylece restorasyonun birinci kısmı bitmiş oluyor. İkinci aşamada hedef, önümüzdeki sezona yetiştirmek ama burası çok riskli bir bölge, artı çok yağış aldığı için çalışmayı da zorlaştırıyor, geciktiriyor. Görüldüğü gibi, kayaların üzerinde dağcılarla yapılan bir çalışma ama hedefimiz hiç olmazsa önümüzdeki sezona yetiştirmek, zaman içinde netleşecek. Kışın yapılacak çalışmalarla, yağışlar da izin verirse tavan kısmı da bitmiş olacak restorasyonda ve önümüzdeki sezon tamamen hizmete açılacak" dedi.

Bakan Ersoy, Türkiye'ye gelen turist sayısıyla ilgili de şu değerlendirmeleri yaptı:

"Sayı olarak rekor bir sayı yakalanacak, umudumuz o şekilde. Bundan sonraki rekor hedeflerimiz sayı üzerine değil, gelir üzerine olmalı. Her seferinde bunu söylüyoruz, buna konsantre oluyoruz, bununla ilgili çalışmalar yaptırdık, hızlandırdık. İnşallah bundan sonrası iyi gidecek turizm açısından."

Halk arasında ''Meryem Ana'' adıyla bilinen Sümela Manastırı'nın restorasyonu ve çevre düzenlemesi Şubat 2016'da başlamıştı.

Kaynak: AA