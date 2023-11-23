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Kültür-Sanat
AA 23.11.2023 13:42

Sinemalarda bu hafta

Sinema salonlarında bu hafta komediden drama, animasyondan aksiyona, ikisi yerli, 5 yapım vizyona girecek. 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatı beyaz perdeye aktarılıyor.

Sinemalarda bu hafta

Ridley Scott'un yönetmenliğini yaptığı ve başrolünde Joaquin Phoenix'in oynadığı "Napolyon" izleyiciyle buluşacak.

Scott ile Phoenix'i yeniden bir araya getiren film, Fransız İhtilali sonrası çalkantılı günler yaşayan Fransa'da Napolyon'un imparatorluğa kadar yükselişini odağına alıyor.

Bonaparte'ın eşi Josephine ile yaşadığı evliliği de gözler önüne seren filmde Phoenix'e Vanessa Kirby, Ben Miles, Tahar Rahim ve Ludivine Sagnier eşlik ediyor.

Aybüke: Öğretmen Oldum Ben

"Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!", Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017'de teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını ve öğretmenlik azmini beyazperdeye taşıyor.

Nihayet Şahin, Caner Kurtaran ve Zeybep Kankonde'nin başrolleri paylaştığı filmin yönetmenliğini Murat Onbul üstlendi.

Kızıl Gökyüzü

"Barbara", "Transit" ve "Undine"nin yönetmeni Christian Petzold imzalı "Kızıl Gökyüzü", Baltık Denizi kıyısında tatilde olan bir grup arkadaşın, kaldıkları yere yakın ormanda yangın başlamasıyla gelişen olayları işliyor.

Christian Petzold'un doğal elementleri konu alan üçlemesinin ikinci filmi olan Kızıl Gökyüzü, Baltık Denizi kıyısında, bir yanı orman, küçük bir tatil evinde geçiyor.

Romantik komedi ve dram unsurlarını taşıyan Almanya yapımı filmin başrollerinde Thomas Schubert, Paula Beer ve Enno Trebs oynuyor.

Zina

Anastasiya Budakva'nın yönetmenliğindeki haftanın yerli korku filmi "Zina", genç yaşlarda kolay para kazanmanın peşinden koşan üç genç kadının başından geçen olayları ele alıyor.

Haftanın animasyonu

Vasiko Bedoshvili ve Artem Naumov'un yönettiği Rus yapımı "Maşa ile Koca Ayı: Sonsuz Eğlence", Maşa ile Koca Ayı'nın bir düğünden yılbaşı tatiline uzanan maceralarını anlatıyor.

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