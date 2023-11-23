Eski Taş Çağı'ndan kalma Tekkeköy Mağaralarını yılda 300 bin kişi ziyaret ediyor

Tekkeköy ilçesinde yer alan ve geçmişi Eski Taş Çağı'na kadar uzanan arkeolojik sit alanı "Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi"nin turizm potansiyelini artırmak amacıyla Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca (DOKAP) desteklenen, Tekkeköy Belediyesince hayata geçirilen yaklaşık 3 milyon liralık "Gezi ve Yürüyüş Yolları ile Seyir Terasları" projesi geçen yıl tamamlandı.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Tekkeköy Mağaralarının bulunduğu alanda tarihi süreçte 14 uygarlığın yaşadığını söyledi.

"Tekkeköy'de kazı çalışmalarına tekrar başlamak için çalışıyoruz"

Tarihte ilk kez katlı yaşama geçilen yer olarak gösterilen mağaraların kat planlı olduğunu ifade eden Togar, "Tekkeköy'de kazı çalışmalarına tekrar başlamak için çalışma yürütüyoruz. Çalışmalar tekrar başladığında hem Türkiye'miz için hem dünya için bir kültür mirası olarak insanlığa ve ülkemize armağan etmeyi amaçlıyoruz. Samsun'un yerli ve yabancı en fazla turist ziyaretinin olduğu bölge olduğunu söyleyebilirim. Özellikle Karadeniz'e tur düzenleyen turizm acentelerinin es geçmediği bir mekan burası. İlçe belediyesi olarak bu firmaların tamamını burada ağırlıyoruz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Togar, milattan önce 6 binli yıllarda Tekkeköy Mağaralarında yaşam belirtileri bulunduğunu belirterek "Katlı yaşama geçilen ilk yer olduğunu biliyoruz. Hatta bu bölgenin kimi yerlerinde gemi halat bağlantı yerlerinin izlerine rastlayabiliyoruz. Bu bölgenin tamamı sular altında o zaman. Sular çekildikten sonra burada yaşam devam etmiş. Yaptığımız Arkeoloji Vadisi'ni o zamanki yaşamın, o tarihi heykelciklerle, aile yaşantısıyla, figürleriyle donatıldığı ve açık alanda o tarihin canlandırıldığı bir açık alanlı arkeoloji müzesi olarak dizayn ettik." diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi'nin her geçen gün daha çok ilgi gördüğünü dile getiren Togar şunları kaydetti:

"Son bir yılda resmi kayıtlı olarak 300 bin ziyaretçi ağırladık. Burayı ziyaret eden herkesin mağaralara kadar gezip görebilmeleri, onların içerisindeki en azından bir fotoğrafı, anıyı ölümsüzleştirebilmeleri için burada ahşap yürüyüş yolları yaptık. Şimdi önümüzdeki süreç içerisinde vadimizin ortasından geçen trafikten arındırılmış bölge için bir hayalimiz var. Her iki tepeye ziyaretçileri götürüp getirebilecek teleferik ve ortadan geçen dereyi şişirme yöntemiyle su tutup içerisinde küçük bir Venedik oluşturmayı arzu ediyoruz."