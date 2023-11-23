Çok Bulutlu 13.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
TRT Haber 23.11.2023 11:03

Şehit Aybüke öğretmenin hayatı yarın beyaz perdede

Şenay Aybüke Yalçın 6 yıl önce Batman'da PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit oldu. Birçok yerde adı yaşatılan Aybüke Öğretmen'in hayatı TRT ortak yapımıyla beyaz perdeye taşındı. Genç öğretmenin ilk görev yeri Batman'da, hayatının beyaz perdeye aktarılmasından memnuniyet duyanlar TRT'ye de teşekkür etti.

Henüz 22 yaşında, daha 7 aylık öğretmenken PKK'lı teröristler onu hayattan, ideallerinden ve öğrencilerinden kopardı.

Aybüke Öğrtmen, 9 Haziran 2017'de karne dağıtımının ardından kurşunların hedefi oldu, şehit düştü.

Batmanlılar onu hiç unutmadı. Kentin birçok noktasında Aybüke Öğretmen'in ismine ve resimlerine denk gelmek mümkün.

Şehit öğretmenin hayatı TRT ortak yapımcılığında beyaz perdeye taşındı. Aybüke Öğretmen'in mesai arkadaşları ve öğrencileri hüzün ile gururu bir arada yaşadı.

Adının verildiği okuldaki öğrenciler de filmi merakla bekliyor. Şehit Aybüke Öğretmen'i anlatan film 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde vizyona girecek.

ETİKETLER
Aybüke Yalçın Şehit Öğretmenler Günü Öğretmen
Sıradaki Haber
Medine Müdafaası'nın sembolü: Fahreddin Paşa
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:41
Bakan Göktaş: Şiddeti önleme ve izleme merkezlerimizle 1 milyon 618 bin kişiye hizmet verdik
12:43
Ebru öğretmen, coğrafya derslerini 'türkülerle' anlatıyor
12:32
Dünya Bankası, Orta Koridor ticaret yolunun geliştirilmesi için Türkiye ile çalışıyor
12:31
Bursa'da öğretmenlere ulaşım 3 gün ücretsiz olacak
12:26
İletişim Başkanlığı'nın düzenlediği "Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi" yarın başlıyor
12:26
MSB kaynakları: En üst model 40 Eurofighter almak istiyoruz
Ağrılı besicilerin kar üzerindeki mesaileri erken başladı
Ağrılı besicilerin kar üzerindeki mesaileri erken başladı
FOTO FOKUS
Gazzeli babanın çocuğuna vedası
Gazzeli babanın çocuğuna vedası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ