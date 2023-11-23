Şehit Aybüke öğretmenin hayatı yarın beyaz perdede

Henüz 22 yaşında, daha 7 aylık öğretmenken PKK'lı teröristler onu hayattan, ideallerinden ve öğrencilerinden kopardı.

Aybüke Öğrtmen, 9 Haziran 2017'de karne dağıtımının ardından kurşunların hedefi oldu, şehit düştü.

Batmanlılar onu hiç unutmadı. Kentin birçok noktasında Aybüke Öğretmen'in ismine ve resimlerine denk gelmek mümkün.

Şehit öğretmenin hayatı TRT ortak yapımcılığında beyaz perdeye taşındı. Aybüke Öğretmen'in mesai arkadaşları ve öğrencileri hüzün ile gururu bir arada yaşadı.

Adının verildiği okuldaki öğrenciler de filmi merakla bekliyor. Şehit Aybüke Öğretmen'i anlatan film 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde vizyona girecek.