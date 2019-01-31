Sinema izleyicisi 2004'ten 2018'e kadar 44 milyona ulaştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sayın Cumhurbaşkanımızın sinema salonlarının yaygınlaşması ve çoğaltılması ile ilgili talimatı var" diyerek, seyirci sayısını 100 milyonlara getirme gibi bir hedeflerinin olduğunu açıkladı.

"Öncelikli kriter de sinema olmayan şehir, bölge bırakmamak. Bununla ilgili çalışmayı başlatacağız. Türkiye'nin stratejik sektörlerinden biri de turizm, turizm tanıtımında en etkin uygulamanın filmlerle olacağını düşündük. O yüzden bu yasada (Sinema Yasası) gerekli düzenlemeleri yaptık."

Kaynak: AA