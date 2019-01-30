Edirne'nin en tanınmış kasaplarından biri olan Hasan Hüseyinca, 50 yıldır tezgahının başında.

Etleri tek tek pişirip hazırlayarak müşterilerine servis eden Hüseyinca, kalan vaktini de hobisine ayırıyor. 40 yıldır Türk büyüklerinin biblolarını biriktiriyor.

Sultan Abdülhamid, Fatih Sultan Mehmet, Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Fevzi Çakmak....

Bunların hepsi Hasan Hüseyinca'nın koleksiyonunda bulunuyor. Koleksiyondaki minyatür mehteran takımı da dikkat çekiyor.

Eski hesap makineleri ve oyuncaklar da Hüseyinca'nın sevdiği antikalar arasında.

"Para teklif eden çok var ama bunlar benim göz bebeğim. Ben bunları satmak istemiyorum. Torunlarımıza yadigar olarak kalsınlar."

Biblolarının kaybolmasından korkan koleksiyoncu, onları masasına yapıştırıp sergiliyor.

Haber: Yavuz Demir