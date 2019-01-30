Van'daki Akdamar Adası ve Akdamar Kilisesi, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Şehirde kar yağışından sonra oluşan beyaz görüntüsü ise ziyaretçileri hayran bırakıyor.

İlkbaharda çiçek açan badem ağaçları, yazın gökyüzü ve Van Gölü'nün eşsiz maviliği, kışın da kar sonrası oluşan beyaz örtüsüyle ziyaretçilerin hafızasına yerleşen Akdamar Adası, son yağışlarla eşsiz bir güzelliğe büründü.

Gevaş ilçesi sınırlarında yer alan ve Vaspurakan Kralı 1. Gagik tarafından 915-921 yıllarında yaptırılan Akdamar Adası'ndaki kilise, çevresini saran dağlarla misafirlerini ağırlıyor.

"Keşke daha önce gelseydik"

Fotoğraf sanatçılarının da en çok ziyaret ettiği mekanlar arasındaki Akdamar, Van Gölü ve Doğu ekspresleriyle bölgeye gelen ziyaretçilerin uğrak adresi oldu.

Şehre gelen yola çıkan Taner ve Semra Antalya çifti, Van'ın tarihi ve doğal güzelliklerini gezdiklerini belirtti.

Van'ı ve değerlerini çok beğendiğini anlatan Semra Antalya, "Kentin güzelliklerine bayıldık. Keşke daha önce gelseydik" dedi.

Kaynak: AA