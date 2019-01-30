Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yapılan cami ve külliye, Pazarkapı Mahallesi'nde denize hakim noktada, 182 dönüm rekreasyon alanındaki 26 dönüm arazide inşa ediliyor.

Yaklaşık 8 bin 900 metrekarelik külliye alanındaki cami, 5 bin 140 metrekare oturum alanına sahip olacak. Caminin, 2 bin 800 metrekare harim alanını değişik çaplardaki kubbeler kaplayacak.

7 bin 700 kişi aynı anda ibadet edebilecek

Ana kubbesi 42 metre yüksekliğinde ve 22 metre çapında olacak cami, 24 pencereyle aydınlatılacak.

Yaklaşık 77 metre yüksekliğinde 4 minaresinde 12 şerefe bulunacak camideki toplam 6 bin 100 metrekare namazgah alanında yaklaşık 7 bin 700 kişi aynı anda ibadet edebilecek.

İbadethanelerin yanı sıra bin kişilik konferans salonu, İslami kültür merkezi, aşevi, derslik, iş ve sanat atölyesi, sosyal hizmet odası, şadırvan, kapalı otopark, gasilhane ve morg gibi alanların yer alacağı eserin, bölge halkının da destekleriyle yaklaşık 2 yılda tamamlanması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan projeyi yakından takip ediyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başladığını söyledi.

Projenin ilk olarak 2011'de Trabzon Belediye Meclisinde, o zamanın Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın destekleriyle hazırlandığını anlatan Gümrükçüoğlu, şöyle konuştu:

"Proje, dolgu alanında olması münasebetiyle yönetmelik değişikliğini gerektiriyordu. Devlet Başkanımız Erdoğan, 2013'te TBMM'den geçirdiği yasayla bütün ülkemizde bu tarz alanlara da ibadethanelerin yapılabilmesinin önünü açtı. Sayın Erdoğan'ın Türkiye'de büyükşehir olan yeni illerden Trabzonumuzun meclisinin aldığı kararı tensip ve tasvip etmesi, talimatlandırmasıyla caminin yapımına başlandı."

Gümrükçüoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın projeyi yakından takip ettiğini belirtti. Eserin detayları hakkında bilgi veren Gümrükçüoğlu, şunları söyledi:

"İnsanların çok rahat gelip ibadetlerini yapabildiği, kalabalık cenazelerde, yeterli alanda dini vecibelerin yerine getirilebildiği bir büyükşehir camisi olmuş olacak. Bu kadim şehir, bu camiye layık."

Kaynak: AA