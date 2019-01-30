Türkiye'nin farklı bölgelerinden kişilerin oluşturduğu InterTurkey ekibi, çocuklar için sırt çantalarına yükledikleri malzemelerle Ankara'dan yola çıktı.

36 saatlik yolculuğun ardından Bitlis’in Tatvan ilçesine ulaşan gezginler, buradan Van Gölü Feribotu ile Van'a geçti.

Yarıyıl tatili dolayısıyla kapalı olan İpekyolu ilçesindeki üç okulda, önceden haber verilen öğrencilere oyuncak, kıyafet ve kitap dağıtan 195 gezgin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrüllah Yavuzer ve idareciler ile sohbet etti.

İnter Doğa Derneği Başkanı Bilal Özdemir, sosyal sorumluluk projesi kapsamında 7 yıldır yardım çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Dernek üyesi İrem Şekerci ise çocukların yüzünü güldürebilmek için Van'a geldiklerini ifade etti.

Sosyal medya, aile, komşu ve öğrencilerin desteğiyle çocuklar için hediyeler aldıklarını anlatan Şekerci, "Çocukların yüzünde inanılmaz bir mutluluk var. Çok heyecanlıydık. Çocuklar, gece uyumadıklarını, bizi beklediklerini söylediler. Kardeşlerimizin yüzünün güldüğünü görmek için kar kış demeden gerek otostopla gerekse trenle yola çıkarak geldik. İyi ki gelmişiz. Çocukların yüzündeki gülümseme dünyadaki her şeye bedel." dedi.

Dernek üyesi Halit Seferoğlu da Van'daki kardeşlerinin yüzlerinin güldüğünü görünce mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Öğrencilerden Sinem Yüce de ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Getirdikleri hediyeler önemli değil. O yorucu yollardan geçerek, bizi sevdikleri için gelmeleri çok önemli. Onları çok seveceğiz." dedi.

Kaynak: AA