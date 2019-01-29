Taner Güneş, sosyal medya hesabından "Bir oyuncak da sen ver" sloganıyla yardım kampanyası başlattı.

Kendisine destek olan diğer gönüllüler ile kampanyayı genişletip köy köy dolaşan Güneş, çok sayıda çocuğa oyuncak dağıttı.

Kara lastikli çocuklara oyuncağın yanında topladıkları mont, bot, eldiven gibi malzemeler dağıtan gönüllü ekip, son olarak Kars'ın Digor ilçesindeki Hasancan köyündeki çocuklara yardım ulaştırdı.

Kara lastikler sıcak bot ile değiştirildi

Birçok çocuğun ayağındaki kara lastikleri çıkartan gönüllü ekip üyeleri, onları sıcak botla buluşturmanın mutluluğunu yaşadı.

Yeni giysilere, botlara kavuşan çocukların mutluluğuna ortak olup onlara pamuk şeker ve çeşitli yiyecekler de ikram eden ekip, son 2 yılda yardım ulaştırdıkları yüzlerce çocuğun yüzünü güldürmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kampanyayı başlatan Taner Güneş, sosyal medya üzerinden başlattıkları kampanyayla birçok çocuğa ulaştıklarını söyledi.

Güneş, "Eskiden şartlar şu anki kadar iyi değildi, oyuncağımız kısıtlı sayıdaydı, hatta terliklerle halının desenleri arasında arabacılık oynardık. Çocukların oyuncakla buluşması için sosyal medyada 'bir oyuncak da sen ver' kampanyası başlattık" dedi.

"20 bin mont toplamayı hedefliyoruz"

Köylerdeki birçok çocuğa oyuncak ve giysi yardımı yaptıklarını belirten Güneş, şunları anlattı:

"Yeri geliyor çocukları yaş pastayla buluşturuyoruz, pamuk şekeri, kağıt helvasıyla tanıştırıyoruz. Yüzlerindeki o mutluluğa ortak olmaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar 500 çocuğu oyuncakla buluşturduk, yaklaşık 150 çocuğun bot ve mont giymelerine vesile olduk. Değerli takipçilerime çok teşekkür ediyorum. Türkiye halkı gerçekten çok duyarlı, böyle olunca biz yardım için daha da hırslanıyoruz."

Güneş, çocukların mutluluğu için birçok çaba sarf ettiklerini dile getirerek, "Zaman zaman köylere mutlulukla sevinçle giderken çocukların çorapsız, yırtık botlarla, montlarla olduğunu görünce hüzünle geri dönüyoruz. Hedefimiz nasip olursa 2019 yılını 2020 ye bağlayan dönemde 10 bin bot ve 20 bin mont toplamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: AA