Sevinçten takla atanı da vardı, yorulmak bilmeden kar topu oynayanı da.

Sakarya'da bulunan Dikmen Yaylası'ndaki beyaz örtü çocuklara yarıyıl tatili hediyesi oldu.

Yaylaya ulaşmak ziyaretçiler için hiç de kolay olmadı. Bin 725 rakımlı tırmanışta otomobiller yolda kaldı. Ziyaretçiler yayla evlerine yürüyerek ulaştı.

Çatı hizasına varan kar yığınları, şehirde böylesi manzaraya alışık olmayanları şaşırttı. Gidişi kadar dönüşü de kolay olmadı. Otomobilleri kara saplananların yardımına orman köylüleri yetişti. Araçları patinajdan kurtarmak için yoğun çaba harcandı.

Haber, kamera: Mehmet Karakaş