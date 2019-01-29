Uzmanlar, flamingo ve diğer türlerle birlikte toplam kuş sayısının 30 bini aştığını belirtti.

Edirne'nin İpsala ve Enez ilçeleri arasında bulunan Meriç Deltası'ndaki kuş türleri ve sayıları tespit edildi.

Sayımı, Doğa Koruma Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü çalışanlarıyla İstanbul Üniversitesi akademisyenleri yaptı.

Kuğu sayısı uzmanları da şaşırttı

İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ergün Bacak, "Yaklaşık 10 bine yakın hatta 10 binden fazla kuğuyu bir arada gördük. Bütün Türkiye'de saydığımız kuğudan daha fazla kuğuyu sadece Gala Gölü ve Meriç Deltası'nda görebiliyoruz bu kadar önemli" dedi.

Gölde barınan flamingo sayısı da yüksek. 4 bine yakın flamingo sayıldı. Göl ve çevresinde tespit edilen toplam su kuşu sayısı 30 binin üzerinde.

Bölgedeki göller ve çeltik alanları, kuşlar için önemli bir barınma ve beslenme imkanı oluşturuyor.

Çalışma kapsamında Meriç Deltası'nın Yunanistan tarafında da komşu uzmanlarca eş zamanlı sayım yapıldı.

Haber- Kamera: Necdet Uybaş