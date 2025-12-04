Parçalı Bulutlu 10.4ºC Ankara
Ekonomi
İHA 04.12.2025 14:15

Togg'un yıl sonu hedefi 90 bin

Togg Teknoloji Kampüsü'nde gerçekleştirilen basın gününde T10X ve T10F'in imalatına ilişkin bilgiler aktarıldı. Gazeteciler, gövde ve montaj üretim hatları gezerken, yöneticilerden detaylı bilgi aldı. Togg T10F'te yıl sonuna kadar satışların 10 bin adedin üzerine çıkması bekleniyor.

Togg'un yıl sonu hedefi 90 bin

Togg'un ilk üretimi olan T10X'in ardından kullanıcılarla buluşturduğu ikinci aracı T10F'in bu yıl 15 Eylül'de Türkiye'de, 29 Eylül'de Almanya'da satışa çıktığını aktaran yetkililer, Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğinin değerlendirildiği bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldız alan bu aracın, Avrupa'nın en güvenli 3 aracından biri olduğunu vurguladı.

Sürekli internetin içinde olan ve uzaktan güncellenebilen T10F'in, 160 kW / 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD (arkadan itiş) versiyonlarının, iki farklı batarya seçeneğiyle 350 kilometreye (52,4 kWh batarya) ve 623 kilometreye (88,5 kWh batarya) varan menziller sunduğunu belirten yetkililer, aracın, hızlı şarj ile 28 dakikada yüzde 20'den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabildiğini belirtti.

Togg'un yıl sonu hedefi 90 bin

Tasarımı, ileri teknolojisi ve kullanıcı odaklı yaklaşımıyla öne çıkan T10F'in, `Gemlik`, `Oltu` ve `Kula` renklerinin yanı sıra `Urla` ve `Mardin` renk seçeneklerine sahip olduğunu anlatan yetkililer, 15 Eylül'den kasım sonuna kadar 6 bin 92 kullanıcıyla buluştuğunu söyledi.

"Hedef 90 bin"

T10F'te yıl sonuna kadar 10 bin adetin üzerinde bir satış hacmine ulaşılmasının hedeflendiğini dile getiren yetkililer, T10X ile T10F'in toplam satışının yıl sonunda 90 bine ulaşmasının beklendiğini aktardı.

Kampanyalar Togg, stoklarla sınırlı kampanya kapsamında hem bireysel hem kurumsal kullanıcılara T10F'in V1 ve V2 versiyonları için 1 milyon lira krediye yüzde 0 faizli 12 ay vadeli 83 bin 334 lira geri ödemeli fırsat sunuyor.

Togg'un yıl sonu hedefi 90 bin

Bu fırsatın yanı sıra bireysel kullanıcılar 1 milyon 700 bin lira krediye yüzde 2,39 faizli 48 ay vadeli 68 bin 617 lira geri ödemeli; kurumsal kullanıcılar ise 1 milyon 900 bin lira krediye yüzde 2,63 faizli 48 ay vadeli 71 bin 923 lira geri ödemeli seçenekle T10F sahibi olabiliyor.

Togg'un daha fazla performans sunan çift motorlu dört tekerlekten çekişli 4More serisi de kampanyaya dahil edildi. Bu kapsamda bireysel ve kurumsal kullanıcılar T10X ve T10F 4More için 1 milyon lira krediye yüzde 0 faizli 12 ay vadeli 83 bin 334 lira geri ödemeli alternatiften yararlanabiliyor.

Ayrıca bireysel kullanıcılar 1 milyon 500 bin lira krediye yüzde 2,30 faizli 36 ay vadeli 68 bin 604 lira geri ödemeli; kurumsal kullanıcılar da 1 milyon 900 bin Tlira krediye 2,63 faizli 48 ay vadeli 71 bin 923 lira geri ödemeli seçeneği tercih edebiliyor.

Togg'un yıl sonu hedefi 90 bin

Almanya için önemli adımlar atıldı

Bir otomobilden fazlası için yola çıkan Togg, T10X ve T10F modelleriyle Almanya pazarına girdi. Her iki cihaz da 29 Eylül itibarıyla Almanya'da satışa sunuldu.

Avrupa hedefleri kapsamında 2021 yılı mayıs ayında Stuttgart'ta Togg Europe GmbH'yı kuran Togg, o günden bu yana Avrupalı kullanıcıların ihtiyaç ve beklentilerine uygun mobilite çözümlerine odaklandı.

Almanya, yaygın bir elektrikli araç altyapısı ve elektrikli araçların teşvik ve tercih edilmesi açısından da Avrupa pazarına açılmak için en uygun ülke olarak öne çıktı. 

