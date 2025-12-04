Parçalı Bulutlu 11.6ºC Ankara
Ekonomi
AA 04.12.2025 13:52

Bakan Şimşek: Üretken sektörlere yönelik desteklerimizi daha da güçlendiriyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracatta teknoloji kompozisyonunun iyileştiğini belirterek, "Yüksek teknolojili üretimi ve rekabet gücümüzü artırmak hedefiyle, aktif sanayi politikalarımızı uygulamaya devam ediyor, üretken sektörlere yönelik desteklerimizi daha da güçlendiriyoruz" dedi.

Bakan Şimşek: Üretken sektörlere yönelik desteklerimizi daha da güçlendiriyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NSosyal hesabından, kasım ayı dış ticaret verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Kasımda ihracat yüzde 2,2 artışla 22,7 milyar dolar olarak gerçekleşti
Kasımda ihracat yüzde 2,2 artışla 22,7 milyar dolar olarak gerçekleşti

Kasımda ihracat yıllık 270,6 milyar dolara ulaşırken, ithalatın ise küresel altın fiyatlarındaki artışın da etkisiyle 361,9 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildiren Şimşek, şu değerlendirmede bulundu:

"İhracatımızın teknoloji kompozisyonu iyileşti. Ocak-kasım döneminde yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürün ihracatı yıllık yüzde 9,6 arttı, bu grupların imalat sanayi ihracatındaki payı yüzde 43'e yükseldi. Yüksek teknolojili üretimi ve rekabet gücümüzü artırmak hedefiyle, aktif sanayi politikalarımızı uygulamaya devam ediyor, üretken sektörlere yönelik desteklerimizi daha da güçlendiriyoruz."

Mehmet Şimşek Ekonomik Büyüme Ekonomik Düzenlemeler
OKUMA LİSTESİ