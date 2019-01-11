Türk sineması her yıl yurt içinde ve yurt dışında birçok başarıya imza atıyor. Gün geçtikçe büyüyen ve yıllık hasılatı 900 milyon liraya yaklaşan sinema sektöründe bu olumlu gelişmelere rağmen büyük bir kriz yaşanıyor.

Sorun, film yapımcıları ile Türkiye'deki 2 bin 939 sinema salonunun 905'inin sahibi olan işletmeci grup arasında.

Yapımcılar, bilet hasılatından kendilerine düşen payın yıllardır artmadığını, bunun böyle devam edemeyeceğini savunuyor. Ayrıca, uygulanan patlamış mısır ve içecek promosyonlu bilet satışından şikayetçiler.

Yapımcılar, 40 liraya kadar çıkan bilet fiyatlarından, bilet başına kendilerine düşen 5 lira pay ile yeni film yapmanın, izleyiciyi kaliteli filmlerle buluşturmanın imkansız olduğunu belirtiyor.

Yaşanan kriz yeni filmlerin vizyona girmesini engelliyor

Salon işletmecilerinin patlamış mısır ve içeceğin ücretini müşteriden alarak, biletin esas payını düşük tuttukları iddiası promosyon krizinin kaynağı.

Yapımcılara göre salon işletmecisi kazancını sabit tutuyor, indirimin tamamı bilete uygulanıyor. Yaşanan kriz yeni filmlerin vizyona girmesini de engelliyor.

İlk olarak oyuncu ve yapımcı Yılmaz Erdoğan yeni filmini vizyona sokmaktan vazgeçtiğini sosyal medyadan duyurdu. Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar da, Erdoğan'ın ardından filmlerinin vizyona girmesinden vazgeçti.

Son 1 ayda kaç yerli film vizyona girdi?

Türk yapımcılar sinemalarla kavgalı olduğu için filmlerini vizyona sokmuyor. Peki, son 1 ayda toplam kaç yerli film vizyona girdi?

Avrupa’da kendi ülkesinin filmlerini en çok izleyen ülke konumundaki Türkiye’de, 14 Aralık 2018’de vizyona giren 6 filmden 2’si yerliydi. Bunlar da “Bana Bir Soygun Yaz 2” ve "Aşk Bu mu?" filmleriydi.

21 Aralık 2018’de ise vizyona giren 12 filmden 5’i yerli yapımdı.

"Kurtlar ve Çakallar, Yanımda Kal, Görülmüştür, Sükut Evi, Zerk"

28 Aralık 2018 tarihinde ise "Börü", "Güven”, "Müsaadenizle Büyükler", "Trileçe", "Chef", "Nebula" adlı yerli filmler vizyona girdi.

2019'da sinema sektörü krizden nasıl etkilenecek?

2018’in son günlerinde başlayan promosyon krizi ile yapımcılar filmlerini vizyona sokmaktan vazgeçti.

Kültür ve Turizm Bakanlığından edinilen bilgilere göre, geçen yıl 178'i yerli, 261'i yabancı olmak üzere toplam 439 film vizyona girdi. Bu da neredeyse hafta başına 3 yerli filmin vizyona girmesi demek.

2019 yılının ilk 2 haftasında vizyona giren film sayısı ise sadece 3...

2019’un ilk haftasında, yani 4 Ocak Cuma günü vizyona 8 film girdi. Bunların 2’si yerliydi. Bunlar da "Bekarlığa Feda" ve "Araf 2- Cin Bebek Doğuyor" filmleriydi.

Bu hafta ise vizyona giren 7 filmden sadece 1’i yerliydi. Haftanın tek yerli yapım filmi "Dalavere"ydi.

Sinema salonu işletmecileri ile yapımcılar arasında yaşanan kriz devam ederse, 2019 yılı sinema sektörü açısından durağan geçebilir.

2018 yerli filmler için nasıl geçti?

Türkiye pazarında Türk filmleri rakipsiz. Türkiye, Avrupa’da kendi ülkesinin filmlerini en çok izleyen ülke konumunda.

Vizyona giren filmlerin toplam izleyici sayısı 52 haftanın sonunda 68,9 milyon olurken, izleyicilerin 43 milyonu yerli filmleri tercih etti. Yerli film izleme oranı, yüzde 63,5 ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

En çok izlenen 10 yapımdan 9'u yerli

Yerli film izlenme oranında 7 yıldan bu yana Avrupa'da birinci olan Türkiye'yi yüzde 37 ile Fransa ve İngiltere, yüzde 24 ile Rusya, yüzde 23 ile Almanya takip etti.

En çok izlenen 10 yapımdan 9'unu yerli filmler oluştururken, bunlar Müslüm, Arif V 2016, Ailecek Şaşkınız, Yol Arkadaşım 2, Deliha 2, Avengers: Infinity War, Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası, Hedefim Sensin, Enes Batur: Hayal mi Gerçek mi, Çakallarla Dans 5 şeklinde sıralandı.

Kaynak: TRT Haber