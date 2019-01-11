Yanlış askeri istihbaratlar sonucu ölen milyonlarca masum sivil...Dram dolu hayatları ve geride bıraktıkları ailelerinin hikayeleri, Ucuz Hayatlar'da anlatılacak.

Yeni yayın döneminde TRT Belgesel'in en iddialı yapımlarından biri Ucuz Hayat'lar. Müzikleri de dünyaca ünlü Müzisyen Mercan Dede'ye ait.

"Batı'nın ne kadar ikiyüzlü olduğunu anlatıyor"

"Masumların hikayesi beni bu projeye çekti" diyor Mercan Dede:

"Genç bir kitlenin hala savaşın olduğu çok tehlikeli bir bölgeye gitmeleri ve orada özellikle çocuk ve kadınların yaşadığı inanılmaz zor şartlardaki hayatları anlatıyor olmaları, bize aslında savaşlarla ilgili özellikle batının -sürekli olarak medeniyeti ve insanlığı söylemeye çalışan batının- aslında ne kadar iki yüzlü olduğu ve orada hakikaten büyük bir insanlık dramı yaşandığını gösteriyor olması beni çok heyecanlandırdı."

"Dünya çapında ses getireceğine inanıyorum"

Mercan Dede hikayelerden çok etkilenmiş.

"Filmleri baya seyrettim. Çok hüzünlenerek hatta bir kaç tanesinde ağlayarak seyrettim ve orada zaten var olan müziği duymaya çalıştım."

Mercan Dede, Ucuz Hayatlar'ın dünya çapında ses getireceğine inandığını belirtiyor. Bu yüzden, müziklerini yaparken batı enstrümanlarından da yararlanmayı ihmal etmemiş.

Kaynak: TRT Haber