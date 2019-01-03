Türkiye, yerli film izlenme oranında 7 yıldır Avrupa birincisi. Türkiye'yi ise yüzde 37 ile Fransa ve İngiltere, yüzde 24 ile Rusya, yüzde 23 ile Almanya takip ediyor.

Türkiye'de 2018'de en çok izlenen 10 filmin 9'unu yerli filmler oluşturdu.

Bunların arasında en çok gişe yapan film ise Müslüm Gürses'in gerçek yaşam hikayesini sinemaya uyarlayan dram türündeki "Müslüm" filmi oldu.

"Müslüm" filmi 9 hafta içerisinde 6 milyon 271 bin 688 izleyiciye ulaştı.

2018 yılının en çok izlenen 8. filmi, Türk yapımı çizgi film serisi "Rafadan Tayfa"nın sinema uyarlaması "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası" oldu. Rafadan Tayfa'yı 9 haftada 1 milyon 570 bin 400 seyirci izledi.

Kaynak: AA