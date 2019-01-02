Edirne'nin Enez ilçesinde kitaba erişmek çok kolay. İlçede başlatılan okuma seferberliği ile sokak kitaplıkları hazırlandı.

Camekanlı dolap şeklindeki kitaplıklardan biri Gençlik Parkı'nda, diğeri Kale Sokağı'nda.

Proje gönüllüsü Türker Korkmaz, projenin birkaç arkadaşıyla birlikte aldığı bir karar olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"İnsanların yemek içmek gibi okuma ihtiyaçları olabilir. Her zaman kütüphaneye gidemeyebilirler ya da maddi durumları yeterli olmayabilir. Sokak kitaplıkları kesinlikle ücretsiz. 24 saat açık ve kilidi yok."

Enez Müftülüğü de uygulamaya okuma saatiyle destek veriyor. İlçedeki kitaplıkların sayısının ise artırılması hedefleniyor.

Haber: Necdet Uybaş