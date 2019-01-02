İtalya'daki Uffizi Galerisi Almanya’yı, İkinci Dünya Savaşı’ndaki Nazi birliklerinin geri çekilmesiyle yağmalanan Hollandalı usta Jan Van Huysum’un natürmort resmini iade etmeye çağırdı.

Galerinin Alman şefi Eike Schmidt, "Almanya'nın bu tabloyu müzemize geri döndürme konusunda ahlaki bir görevi var. Bu hikaye İkinci Dünya Savaşı'ndan kaynaklanan yaraların ve Nazizmin korkularının iyileşmesini önlüyor" dedi.

Milyonlarca dolar değerindeki "Vazo Çiçekleri" resmi, 1824 yılında Grande Duke Leopoldo tarafından sanat koleksiyonu için satın alındıktan sonra İtalya'nın Floransa kentinde sergilendi.

Resim, 1940 yılına kadar kentin Pitti Sarayı'ndaydı. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bir köye gönderildi. Üç yıl sonra Alman birlikleri tarafından ele geçirilen resim Almanya'ya götürüldü.

"Gestohlen!, Rubato!, Stolen!"

Pitti Sarayı müzesinde kayıp tuval üzerine siyah beyaz fotoğraf asan Schmidt, "Almanya savaş sırasında çalınan sanat eserlerine sınırlama statüsü uygulamamalıdır" dedi.

Fotoğrafın üstüne İtalyanca, İngilizce ve Almanca yazılmış "çalıntı" kelimesi belirgin bir şekilde bastırılarak Uffizi’nin Twitter hesabında yayınlandı.

Kaynak: Reuters