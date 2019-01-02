Yaşam

Avustralya'da bir kadın koalaya şişesinden su içirdi

02 Ocak 2019 Çarşamba 10:16 - Son Güncelleme 02 Ocak 2019 Çarşamba 11:09

Avustralya'da hava sıcaklığının 44 derece olduğu bir günde yoldan geçerken ağaca tırmanmış koala için aracını durduran Chantelle Lowrie, koalaya su içirdi.

Avustralya'da hava sıcaklığının 44 derece olduğu bir gün... Chantelle Lowrie, Facebook sayfasından ağaca tırmanan susamış bir koalaya şişesinden su içirdiği videoyu yayınladı. "Çok sıcak bir gün" diyen Lowrie, koalanın su içebileceğini düşündüğü için aracını durduğunu söyledi. Kaynak: TRT Haber Etiketler: Koala Chantelle Lowrie avustralya

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