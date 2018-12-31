Edirne Serhat Lisesi mutfak bölümü öğrencilerinin dersleri arasında kaçamak, fasulye dolması ve cıllık gibi tatlar yer alıyor.

Osmanlı'dan günümüze miras kalan bu lezzetler genç ustaların elinden çıkıyor.

Edirne Serhat İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Türk Mutfağı dersi ile unutulmaya yüz tutmuş tarifleri yaşatmaya çalışıyor.

Saray lezzetleri öğretiliyor

Kahvaltıların baştacı "kaçamak" mısır unu, tereyağı ve üzüm pekmeziyle yapılıyor.

Biber dolmasının içi fasulyeden oluşuyor. Cıllık ise yaban ördeği yemeği.

Türk Mutfağı dersi öğretmeni İdris Kaytas, "Bunların lezzetlerini beğenerek gelecek kuşaklara aktaracaklar öğrencilerimizdir. Günümüzün fast food modasına karşılık olarak bu yöresel yemek ve kültürel mirasımızı öğrencilere öğretiyoruz" dedi.

Öğrencilerin tarifleri unutmaması için de yılda 2 kez sınav yapılıyor.

Muhabir: Yavuz Demir