Sakarya Ortaköy'deki köy kahvehanesinde, televizyon ve telefonlar kapatılıyor. Kahvehanenin müdavimleri sessizce kitaplarını okumaya başlıyor.

Ortaköy Muhtarı İsmet Turan, "Her akşam, akşamla yatsı arası 1 saat gibi bir süre okuma seferberliği başlattık. Televizyonumuzu kapatıyoruz, cep telefonlarını tamamen devre dışı bırakıp genel kültürümüzü geliştirmek için halkımızla okuma seferberliği başlattık" dedi.

Teknolojiden uzak 1 saat

Muhtar İsmet Turan, önce köy kahvehanesine bir kitaplık kurdu. Sonra da ahaliyi okuma saatine katılmaya davet etti. Hemen her yaştan da destek buldu.

Köylüler, hem vakitlerini daha iyi değerlendiriyor hem de gençlere örnek oluyor.

İsmet Turan, "İnsanın hazinesi bilgidir, kendini geliştirmesidir. İnsanın kendini en iyi geliştirmesi için de kitaplardır. O yüzden kitap insan için hazinedir. Oradaki kitapların kapağı kapalı olduğu sürece faydası yoktur" dedi.

Kahvehanedeki mütevazı kitaplık her tür bağışa açık. Ortaköylüler, okuma saatinin komşu köylere de örnek olmasını diliyor.

Haber - Kamera: Mehmet Karakaş