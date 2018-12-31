Yaşam
Tramvayın sevimli misafiri yolculara eşlik etti
31 Aralık 2018 Pazartesi 15:39 - Son Güncelleme 31 Aralık 2018 Pazartesi 16:33
Eskişehir'de bir sokak köpeği tramvaya bindi. Yolcular da koltuğa yatan köpeği yerinden kaldırmayı değil, sevmeyi tercih edince ortaya iç ısıtan görüntüler çıktı.
Eskişehir'de sabah saatlerinde, tramvayda davetsiz bir misafir vardı.
Soğuk havadan etkilenen bir sokak köpeği, tramvaya bindi ve yolculara eşlik etti. Tekli koltukta sessizce yatan köpeği yolcular da rahatsız etmedi.
O anlar ise tramvaya binenler tarafından cep telefonuna kaydedildi.
Haber: Mert Ergenç
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