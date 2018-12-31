Eskişehir'de sabah saatlerinde, tramvayda davetsiz bir misafir vardı.

Soğuk havadan etkilenen bir sokak köpeği, tramvaya bindi ve yolculara eşlik etti. Tekli koltukta sessizce yatan köpeği yolcular da rahatsız etmedi.

O anlar ise tramvaya binenler tarafından cep telefonuna kaydedildi.

Haber: Mert Ergenç