İstanbul ve Antalya'dan sonra en çok turisti çeken "Sultanlar Şehri Şehirler Sultanı" olarak anılan Edirne'yi, 2018 yılında 3,5 milyondan fazla turist ziyaret etti.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, 2017 yılında Edirne'yi 3 milyon turist ziyaret ettiğini, bu sayının 2018 yılında yüzde yaklaşık 25 artışla 3,5 milyonu geçtiğini söyledi.

Edirne'nin yerli ve yabancı turistler için bir çekim merkezi olduğunu vurgulayan Hacıoğlu, "Edirne binlerce yıllık tarihi, gastronomisi, anıt eserleri, coğrafi yapısı ve güler yüzlü insanlarıyla turistleri kente çekiyor. Her sene ziyaretçi sayısı artıyor. Hedefimiz, bu sayının katlanarak büyümesi" dedi.

"Gurbetçileri kente çekmeye başardık"

Edirne'nin turizmden aldığı payın her yıl büyüdüğünü belirten Hacıoğlu, şunları aktardı:

"2017 ile 2018'i kıyasladığımızda çok ciddi bir artış olduğu, kentteki turizmle ilgili sektörler de kendini açıkça gösteriyor. Özellikle yaz döneminde Edirne'deki sınır kapılarına kurduğumuz tanıtım stantları sayesinde, gurbetçileri kente çekmeye başardık. Yine yaz döneminin güzel geçmesiyle Saros Körfezi sahil hattı, özellikle çok sayıda yerli turist çekti, kentimizin sahil bölgelerine akın etti. Bunun yanında, başta İstanbul olmak üzere çevre belediyelerin Edirne'ye düzenlediği geziler ve Balkanlar ilk sıralarda olmak üzere diğer ülkelerden gelen turistler bu artışta etkili oldu."

"2020 'Edirne Yılı' ilan edilsin"

Ahmet Hacıoğlu, turist sayısındaki artışın kent ekonomisini canlandırdığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"2017 yılında müzeleri 570 bin kişi ziyaret ederken, bu rakam 2018'de 1 milyona ulaşmıştır. 2017'de otellerde geceleme sayısı 400 bin civarıyken, 2018'de 700 bine ulaşmıştır. Neredeyse her iki alanda iki kata yakın bir artış var. Dolayısıyla Edirne'de geceleyen ve kalan turist, hediyelik eşya alır, gastronomisinden faydalanır, tarihi ve kültürel yerlerini gezer. Bu sayede kent ekonomisine toptan bir katkı oluyor. 2018 yılı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'Troya Yılı', 2019 da 'Göbeklitepe Yılı' ilan edildi. Biz 2020 yılının da 'Edirne Yılı' ilan edilmesini istiyoruz. 'Bin miras bin şehir' sloganıyla kent olarak buna talibiz."

Kaynak: AA