Karla kaplı tepeler, donmuş nehirler, göller arasındaki yamaçlar...

Kırgızistan'ın dağlık alanlarında yaşayan bölge halkı, bu sert doğal yaşama alışmış durumda.

Zorlu koşullara ayak uyduranlarsa sadece insanlar değil. Bitkiler ve hayvanlar da bölgenin hava koşullarına uyum sağlıyor.

Bölge halkının geçim kaynağı: Yak sığırı

Novopokrovka kasabasında yaşayan Kırgızların tek geçim kaynağı ise yetiştirdikleri yak sığırı.

Çobanların bu türe olan bağımlılığı, geçim kaynakları ve kültürleri Ren geyiğine bağlı olan Rusya'ya bağlı Yamal Yarımadası'ndaki Nenet halkından farksız değil.

Gulnara Baibosynova, bölgede yaşayanlardan biri. 2012 yılında para kazanmak için ailesinden uzakta, deniz seviyesinden 3 bin 500 metre yükseklikteki bir yere taşındı.

Şimdiyse eşiyle birlikte geçimini yak sığırı yetiştiriciliğinden sağlıyor. Sığırların eti dışında gübresini ısınmak için ve sütünü de tereyağı yapmak için kullanılıyor.

Kaynak: Reuters