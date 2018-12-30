Gebze Teknik Üniversitesi Kimya bölümü led ışıklı diş fırçasıyla piyasaya çıkacak macun için markalaşma sürecini tamamladı. Patent süreci ise devam ediyor.

Led ışıkla aktif hale gelen bileşikler, ağız hijyeninde önemli üstünlükler sağlıyor. İçinde, nano boyutta bileşikler bulunuyor.

"Daha hijyenik bir diş sağlığı"

Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Durmuş, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bu diş macunu içerisinde bizim elde ettiğimiz orijinal fotosensler adını verdiğimiz bileşikler bulunmakta. Bunlar nano boyutta bileşikler, ışıkta aktif olduğu zaman sinetoksijen dediğimiz bir tür oluşturarak mikroorganizmaların ölmelerine neden oluyor. Şu an kullandığımız diş macunlarından çok daha aktif çok daha hijyenik bir diş sağlığı ve ağız sağlığı elde edebiliyoruz."

Kullanımı ise piyasada bulunan diş fırçalarından farklı olmayacak. İnsan sağlığına etkileri çok boyutlu olarak değerlendirilen diş macunu ve fırçanın ilk olduğu bildiriliyor.

Kaynak: TRT Haber