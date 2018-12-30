Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımının sağlandığı kara yolu güzergahında bulunan 2 bin 20 rakımlı Yaralıgöz Dağı, kentin orman varlığının önemli bir kısmını barındırıyor.

Boz ayı, karaca, kurt, kızıl geyik gibi yaban hayvanları ile zengin biyo çeşitliliğe ev sahipliği yapan alan, fotoğraf ve macera tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Drone ile görüntülenen doğada, bölgenin kış güzellikleri gözler önüne serildi.

"Yaralıgöz'ü yaşamak, keşfetmek gerek"

Belgesel yapımcısı Adem Salcıoğlu, Kastamonu coğrafyasının, Anadolu'nun nadir bölgelerinden olduğunu söyledi.

Yaralıgöz Dağı'nın da bu parçanın en önemli bütünü olduğuna dikkat çeken Salcıoğlu, şöyle konuştu:

"Doğal güzellikleriyle, kültürel ve tarihi dokusuyla gerçekten Kastamonu Anadolu'nun nadir bölgelerinden. Yaralıgöz Dağı da bu coğrafyanın olmazsa olmazlarından. Buranın kış güzelliklerini görmek, farklı görüntüleri kayıt altına almak, görebilirsek yaban hayatına şahitlik etmek adına bölgeye geldik."

Salcıoğlu, beyaza bürünen ağaçların, akarsu kaynaklarının soğuk havaya rağmen insana huzur verdiğini dile getirdi.

Kaynak: AA