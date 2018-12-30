Osmaniye'de katı atık depolama alanında yaşayan köpeklere düzenli olarak mama götüren hayvansever Meltem Gençoğlu, birkaç gün önce tesis civarındaki köpeklere mama verirken yavru köpek sesi duydu.

Uzun süre sesin geldiği yeri arayan Gençoğlu, anne köpeğin yağmurdan korunmak için kazdığı inin içinde 8 yavru köpek gördü.

O günden sonra her gün anne köpek ve yavrularını düzenli mama götürerek besleyen Gençoğlu ve diğer hayvanseverler, havaların daha da soğumasından önce yavru köpekleri sahiplendirmek için çalışıyor.

Gençoğlu, "Bu yavruların bu soğukta yaşamaları çok zor. Ya hayvan barınağına alınsın ya da sahiplendirilsin istiyoruz. Biz hayvanseverler olarak elimizden geleni yapıyoruz ama bir avuç insanla olacak bir şey değil bu. Hem insanların hem de yetkili kurumların desteğini bekliyoruz" dedi.

Kaynak: AA