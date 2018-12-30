Şanlıurfa'nın Siverek ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve halk arasında "Güneydoğu'nun Uludağ"ı olarak nitelendirilen 1919 rakımlı Karacadağ Kayak Merkezi'nde kar kalınlığının yer yer 60 santimetreyi bulmasıyla hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Adıyaman gibi çevre il ve ilçelerden günübirlik gelen kayakseverler, tesiste kaymanın yanı sıra temiz havada kar üstünde mangal yapıp stres attı.

Kar kalınlığının istenilen seviyede olmasıyla pistlere akın eden bazı vatandaşlar yöresel kıyafetleriyle kayak yaptı.

Kimleri kaymak için kızağı seçerken, leğenle kaymaya çalışanlar ise renkli görüntüler oluşturdu.

"Buranın vazgeçilmezi leğen"

Yöresel kıyafetleriyle kaymayı tercih eden Ahmet Arıtekin, çok eğlendiğini belirterek, "Herkesin buraya gelip görmesini ve kaymasını bekliyoruz, güzel bir kayak merkezi ve yollar açık durumda. Şalvarla kaymak zor olmuyor yeter ki kaymasını bil" dedi.

Arzu Demir ise, Karacadağ Kayak Merkezi'ni çok beğendiğini anlatarak, "Buranın vazgeçilmezi leğen dediler, bizde leğenimizi aldık geldik, çocuklara uyduk, eğlenceli ve zevkliymiş leğenle kaymak" diye konuştu.

Kaynak: AA